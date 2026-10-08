¿Ya pasó el peligro por el Huracán Isaías en Campeche? Esto dice Protección Civil

El huracán Isaías podría dejar de representar una amenaza para Campeche, debido a su desplazamiento hacia el noreste del Golfo de México. Sin embargo, las autoridades estatales mantienen activos los operativos preventivos, la vigilancia meteorológica y la coordinación con instituciones federales y municipales ante las condiciones de lluvia, tormentas eléctricas y aumento de la marea que se han registrado en distintos puntos del estado.

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El secretario de Protección Civil de Campeche, Anuar Dáger, informó que, aunque el ciclón comienza a alejarse de la costa mexicana, todavía es necesario mantener las precauciones, especialmente en las comunidades costeras y zonas vulnerables a inundaciones.

"Es muy probable que ya este ciclón tropical ya no sea una amenaza para el estado, sin embargo, seguimos en sesión permanente del Consejo y vamos a estar informando en el transcurso de los días", expresó el funcionario.

De acuerdo con su explicación, Isaías alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y presenta un desplazamiento hacia el noreste. También mencionó la posible interacción del sistema con el frente frío número 1, situación que forma parte del seguimiento meteorológico de las autoridades.

Evacúan a 39 personas de Isla Arena por aumento de la marea

Uno de los principales operativos preventivos se concentró en Isla Arena, municipio de Calkiní, donde el incremento de la marea motivó la evacuación de 39 habitantes, ante el riesgo que representan las condiciones marítimas para esta comunidad costera.

Como medida preventiva por la marejada, 39 habitantes de Isla Arena fueron evacuados por las fuerzas de seguridad.

Dáger detalló que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Cruz Roja, Policía de Campeche y personal del Ayuntamiento de Calkiní, quienes dispusieron de vehículos para facilitar el traslado de las familias.

De las 39 personas evacuadas, 13 permanecían en un refugio temporal habilitado por el Ayuntamiento de Calkiní al momento del reporte. Inicialmente se encontraban 20 personas en el inmueble, pero algunas optaron por trasladarse con familiares o amigos.

Otros habitantes solicitaron apoyo para llegar hasta la ciudad de Campeche, por lo que elementos policiales realizaron los traslados correspondientes.

El secretario destacó la participación de la autoridad municipal de Isla Arena y la disposición de los habitantes para atender las recomendaciones preventivas, considerando que esta localidad ha registrado afectaciones históricas por el incremento del nivel del mar.

Reportan afectaciones en Sabancuy y cierre de Playa Norte

Las misiones de coordinación y enlace también identificaron afectaciones en algunas palapas de Sabancuy, en el municipio de Carmen, donde elementos de la Secretaría de Marina, habitantes y autoridades de la Junta Municipal realizaron labores preventivas.

En Ciudad del Carmen se ordenó el cierre de Playa Norte, mientras que en Sabancuy se reportaron palapas dañadas. / Especial

En Ciudad del Carmen, el funcionario informó que el Ayuntamiento determinó cerrar la zona costera de Playa Norte, como parte de las medidas de seguridad ante las condiciones generadas por el fenómeno meteorológico.

Mientras tanto, en la ciudad de Campeche se desplegaron brigadas preventivas con la participación de la Dirección de Emergencias de Protección Civil, bomberos y personal del Ayuntamiento, quienes realizaron recorridos para identificar posibles riesgos.

Tormentas eléctricas alcanzan varios municipios de Campeche

Aunque Isaías mantiene una trayectoria de alejamiento, Dáger señaló que durante la mañana se registraron tormentas eléctricas en Calkiní, Dzitbalché, Seybaplaya, Champotón y la ciudad de Campeche.

Pescadores de Champotón resguardaron sus lanchas ante Isaías

Explicó que estas condiciones están relacionadas con desprendimientos nubosos del ciclón, por lo que insistió en la importancia de mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, especialmente al realizar traslados con menores de edad y adultos mayores.

Las autoridades recomendaron continuar consultando los reportes oficiales y evitar exponerse innecesariamente a condiciones adversas, aun cuando el centro del huracán se encuentre cada vez más alejado del territorio campechano.

Más de 70 instituciones participan en acciones preventivas

El secretario explicó que, tras la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, se reforzó el despliegue de misiones de coordinación y enlace en diferentes municipios, con la participación de más de 70 instituciones que fueron puestas en alerta.

Los operativos abarcaron Carmen, Calkiní, Seybaplaya, Champotón, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, además de acciones específicas en la capital del estado.

También informó que la gobernadora Layda Sansores San Román estableció comunicación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que las autoridades estatales mantienen coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las fuerzas armadas.

En estas acciones participan igualmente la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía de Campeche, Fiscalía, ayuntamientos y otras dependencias responsables de la prevención y atención de emergencias.

¿Cuándo terminarán las medidas preventivas por Isaías?

Pese al posible alejamiento definitivo del ciclón, Protección Civil aclaró que el Consejo Estatal permanece en sesión permanente, por lo que las acciones de vigilancia y coordinación continuarán mientras sea necesario.

Protección Civil municipal mantiene el monitoreo constante en todas las comunidades costeras.

Dáger pidió a la población respetar las disposiciones emitidas por las Capitanías de Puerto de la Secretaría de Marina, particularmente las restricciones a la navegación de embarcaciones menores y mayores que correspondan.

Asimismo, adelantó que Protección Civil continuará participando en las reuniones de coordinación de seguridad y mantendrá informados a los 14 comités municipales de Protección Civil, así como a la Coordinación Nacional, sobre las acciones implementadas.

De esta manera, aunque el funcionario considera probable que Isaías deje de representar una amenaza directa para Campeche, el llamado es a no bajar la guardia, debido a que todavía pueden presentarse lluvias, tormentas eléctricas y condiciones marítimas adversas asociadas al sistema.

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De acuerdo con el reporte del SMN difundido la mañana de este jueves 8 de octubre, Isaías se mantenía como huracán categoría 1, con su centro aproximadamente a 425 kilómetros al norte de Campeche. Su circulación todavía podía ocasionar precipitaciones importantes en la región, por lo que el alejamiento del fenómeno no significa que hayan desaparecido todos sus efectos.

JGH