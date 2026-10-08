Sorprenden a jóvenes haciendo pintas en el Ex Templo de San José en Campeche; los dejan ir tras acuerdo

Un grupo de jóvenes fue detectado realizando pintas en el Ex Templo de San José, luego de que el hecho fuera observado mediante las cámaras de videovigilancia del C5.

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Ante el hecho, elementos de la Policía Estatal del grupo turístico acudieron al sitio y se entrevistaron con los jóvenes, quienes señalaron ser estudiantes del Instituto Campechano.

Al lugar también llegó la abogada general de la institución educativa, quien se comprometió a que los estudiantes se harían responsables de retirar las pintas realizadas en el inmueble.

Los jóvenes, pese a ser retenidos en el sitio, finalmente se retiraron sin alguna sanción legal, derivado de que habían llegado a un acuerdo para reparar los daños ocasionados en este inmueble histórico.

JGH