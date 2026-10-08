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Sorprenden a jóvenes haciendo pintas en el Ex Templo de San José en Campeche; los dejan ir tras acuerdo

Estudiantes que grafitearon el Ex Templo de San José fueron detectados por el C5 en Campeche. Evitaron sanciones legales tras acordar la reparación de los daños al inmueble.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de oct de 2026

1 min

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Un grupo de jóvenes fue sorprendido haciendo pintas en el Ex Templo de San José.
Un grupo de jóvenes fue sorprendido haciendo pintas en el Ex Templo de San José. / Dismar Herrera

Un grupo de jóvenes fue detectado realizando pintas en el Ex Templo de San José, luego de que el hecho fuera observado mediante las cámaras de videovigilancia del C5.

La suspensión de clases este jueves en Campeche generó dudas sobre el regreso a las aulas el viernes 9 de octubre.

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Ante el hecho, elementos de la Policía Estatal del grupo turístico acudieron al sitio y se entrevistaron con los jóvenes, quienes señalaron ser estudiantes del Instituto Campechano.

Al lugar también llegó la abogada general de la institución educativa, quien se comprometió a que los estudiantes se harían responsables de retirar las pintas realizadas en el inmueble.

Los jóvenes, pese a ser retenidos en el sitio, finalmente se retiraron sin alguna sanción legal, derivado de que habían llegado a un acuerdo para reparar los daños ocasionados en este inmueble histórico.

JGH

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