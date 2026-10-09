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Campeche / Sucesos

Choque entre camioneta, moto y bicicleta deja dos heridos en el malecón de Campeche

El accidente en el malecón de Campeche ocurrió en el cruce de la avenida Pedro Sáinz de Baranda con Adolfo Ruiz Cortines, donde presuntamente una camioneta no respetó el alto.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

9 de oct de 2026

1 min

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Dos personas reciben atención médica tras accidente vial en el malecón de Campeche
Dos personas reciben atención médica tras accidente vial en el malecón de Campeche / Dismar Herrera

Dos personas resultaron lesionadas en un hecho de tránsito registrado en la zona del malecón de Campeche, donde estuvieron involucradas una motocicleta, una bicicleta y una camioneta, ante esto una mujer sufrió probables fracturas en un brazo y una pierna, mientras un joven presentó un golpe en el rostro.

El accidente ocurrió sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda, en el cruce con Adolfo Ruiz Cortines, donde los involucrados se vieron afectados por el impacto, presuntamente luego de que el conductor de la camioneta no respetara su alto, provocando el percance.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Policía Turística, así como paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron atención a los afectados.

La mujer fue trasladada a un hospital con probables fracturas en las extremidades, mientras que el joven también recibió atención médica por el golpe en la cara, aunque sus lesiones no serían de gravedad.

Una grúa que remolcaba una camioneta averiada provocó un accidente en la colonia Morelos.

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El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

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