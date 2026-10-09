Vuelca tráiler en la carretera Champotón-Campeche durante la madrugada

En plena lluvia y a la salida de la cabecera, un tráiler sufrió una volcadura sobre la carretera federal Champotón-Campeche, cerca del entronque de Moquel.

Según los reportes, el accidente se registró durante la madrugada de este viernes, al rededor de las 4:50 horas, a la altura de la zona de cocteleros, sobre el tramo federal antes referido.

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Hasta el momento no hay reportes oficiales sobre las causas del accidente; sin embargo; se presume que ocurrió debido a que el chofer se durmió. Asimismo, no se reportan personas lesionadas, sólo daños materiales.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) , quienes procedieron a abanderar la zona. Mientras que una grúa del servicio particular realiza las maniobras para retirar la pesada unidad.