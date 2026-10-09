Hopelchén tendrá más consultorios y brigadas médicas con el Sistema Universitario de Salud

Con la puesta en marcha del proyecto del Sistema Universitario de Salud (SUS), la Secretaría de Salud (SSa) contempla ampliar la capacidad de atención médica en Hopelchén mediante la incorporación de nuevos consultorios y brigadas para las comunidades con menor población.

Orlando Alvarado Rivadeneyra, titular de la Secretaría de Salud en el Estado, informó que el proyecto busca el fortalecimiento de 151 consultorios en los 13 municipios de Campeche, lo anterior como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de los servicios médicos

Aunque todavía no se define cuántos de estos consultorios corresponderán específicamente a Hopelchén, el funcionario señaló que la distribución se encuentra en proceso de ajustes y que la información sobre las comunidades beneficiadas será presentada de manera oficial una vez que concluya esa etapa.

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Aclaró que el municipio de Hopelchén forma parte de los territorios contemplados dentro del proyecto, el cual también considera la participación de brigadas de atención médica para las localidades con menor número de habitantes. La estrategia busca atender comunidades donde, por su población, no siempre resulta posible mantener un médico de manera permanente.

Alvarado Rivadeneyra explicó que existen localidades con menos de 500 habitantes donde las condiciones poblacionales dificultan la presencia permanente de personal médico. Para esos casos, la Secretaría de Salud contempla recurrir a brigadas como mecanismo para acercar los servicios a la población.

La estrategia contempla además la coordinación con IMSS-Bienestar y el IMSS Régimen Ordinario, instituciones que cuentan con sus propias brigadas de atención médica. La participación conjunta permitirá establecer acciones de cobertura en comunidades que requieren atención periódica.

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En el caso de Hopelchén, la distribución de los consultorios aún no ha sido definida públicamente. El titular de la SSa indicó que la dependencia realiza ajustes sobre la ubicación de las 151 unidades y que los detalles serán dados a conocer cuando exista una definición oficial.

El proyecto contempla tanto la instalación o fortalecimiento de consultorios como el desplazamiento de brigadas hacia las comunidades que se encuentran fuera de los principales centros poblacionales y donde normalmente las personas enfrentan serios problemas para movilizarse. Con ello, la atención médica podrá establecerse mediante diferentes mecanismos, de acuerdo con las características de cada localidad y así abarcar mayor territorio.