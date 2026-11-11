Diputados aprueban Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos; recortan 6 mil millones al INE

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con un incremento de 1.3 por ciento en términos reales respecto al ejercicio fiscal de 2026.

El dictamen fue avalado durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre de 2026, con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención, después de una sesión legislativa de aproximadamente 19 horas.

Uno de los principales cambios contemplados en el presupuesto es la reducción de 6 mil millones de pesos a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), que serán destinados a programas educativos, ambientales y otras dependencias federales.

¿De cuánto será el presupuesto de México para 2027?

De acuerdo con el documento aprobado, el gasto público federal tendrá un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al presupuesto de 2026.

Del monto total, 69.9 por ciento corresponde al gasto programable y 30.1 por ciento a erogaciones no programables, como el cumplimiento de obligaciones financieras.

Noticia Destacada Diputados aprobaron en lo general el PEF 2027 que prevé un gasto de 10.6 billones de pesos

El presupuesto contempla más de un billón de pesos para programas prioritarios, mientras que el gasto de inversión alcanzará un billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

También se prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558.8 millones de pesos.

¿A dónde irán los 6 mil millones de pesos recortados al INE?

La Cámara de Diputados aprobó una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE, recursos que serán reasignados a distintas dependencias y programas federales.

La distribución contempla 3 mil millones de pesos adicionales para el programa La Escuela es Nuestra y mil millones para medio ambiente.

Además, se destinarán 700 millones de pesos a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 300 millones a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, 618 millones para primera infancia, 362 millones a la Secretaría de las Mujeres y 20 millones para turismo.

¿Qué obras y programas recibirán recursos en 2027?

El Presupuesto de Egresos también contempla una reasignación de 6 mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar proyectos de infraestructura hidráulica en Jalisco.

Los recursos estarán destinados al Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y al Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, el documento incorpora dos nuevos anexos transversales: Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos, y Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones.

✅ Las y los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla un gasto de 10.6 billones de pesos. Con 352 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones en lo particular, el decreto fue remitido al Ejecutivo Federal. 🔗 Conoce los detalles: https://t.co/0SRXHJgCzD #LXVILegislatura — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 11, 2026

¿Qué sigue después de la aprobación del Presupuesto 2027?

Durante la discusión, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron propuestas de modificación a distintos artículos y anexos del proyecto.

Sin embargo, las reservas no prosperaron, por lo que el decreto quedó aprobado sin cambios adicionales respecto al dictamen sometido al Pleno.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, declaró aprobado el Presupuesto de Egresos 2027 y ordenó remitirlo al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales correspondientes.

El presupuesto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

IO