Alerta en Campeche: se forma la Depresión Tropical 9 y prevén que sea Huracán Categoría 1 el jueves

La depresión tropical Nueve se ha formado oficialmente sobre aguas del suroeste del Golfo de México, luego de que el disturbio tropical AL92 alcanzara el 100 por ciento de desarrollo ciclónico, de acuerdo con la actualización emitida este martes 6 de octubre por la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seproci) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

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El organismo internacional confirmó que el sistema registra vientos máximos sostenidos en superficie cercanos a los 56 km/h (35 mph o 30 nudos) y una presión mínima al nivel del mar de 1007 mb. Ante esta rápida evolución, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. comenzará a emitir boletines oficiales, además de que se prevé que el sistema se convierta en huracán categoría 1 el próximo jueves.

El NHC mantiene bajo vigilancia el fenómeno y señaló que continuará organizándose durante los siguientes días, desplazándose inicialmente hacia el este-noreste para posteriormente girar hacia el norte.

¿Qué pasará en Campeche?

Por el momento, Campeche no aparece señalado como zona de impacto directo del sistema, sin embargo, Seproci advirtió que la circulación asociada a la depresión tropical favorecerá condiciones atmosféricas inestables sobre la Península de Yucatán.

Para el estado, esto significa un incremento en el potencial de lluvias, principalmente debido a los efectos indirectos de la circulación del sistema tropical.

La autoridad estatal pidió a la población mantenerse atenta a la evolución del fenómeno y consultar únicamente información emitida por medios oficiales, debido a que la trayectoria y la intensidad todavía pueden cambiar conforme el sistema se organice y fortalezca.

El NHC señala que todavía es demasiado pronto para determinar los impactos específicos que podría tener sobre otras zonas del Golfo, por lo que mantiene la recomendación de vigilar su evolución.

¿Cómo se llamaría el ciclón?

Si la depresión tropical Nueve intensifica sus vientos y alcanza la categoría de Tormenta Tropical, recibiría el nombre de Isaias, ya que es el siguiente nombre disponible en la lista oficial de ciclones tropicales del Atlántico para 2026, previo a su posible evolución a huracán categoría 1.

El último sistema con nombre fue Hanna, que se formó el 28 de septiembre y se convirtió posteriormente en un ciclón postropical.

La lista oficial del Atlántico establece el orden: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine.

Por ahora, el sistema se clasifica oficialmente como la depresión tropical Nueve, a la espera de confirmarse su evolución en las próximas horas.

JGH