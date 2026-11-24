Desde temprana hora había poco turismo en las playas de Isla Mujeres por nublado y amenaza de lluvia, con precipitación menor de manera intermitente, a causa de los primeros efectos del Frente frío número seis de la temporada.

Según pronósticos meteorológicos, entre ellos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Marina (Semar), el fenómeno traerá vientos de más de 40 km/h después del mediodía de este miércoles.

Noticia Destacada Lluvia provocó encharcamientos y tránsito lento en distintos puntos de Cancún

Ante este panorama, el turismo masivo se restringió desde el lunes en los clubes de playa con actividad reducida al 20 por ciento en la mayoría de los casos, según los directivos, como Luis Mass.

Estas condiciones meteorológicas se mantendrían hasta el jueves cuando todavía tendría intensidad alta, pero decreciente en la tarde y noche de ese día, según la proyección de la plataforma digital Windguru.