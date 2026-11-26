Luis Donaldo Colosio Riojas formalizó este jueves 26 de noviembre de 2026 su registro como aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) para la gubernatura de Sonora, que se renovará durante las elecciones de 2027.

El senador con licencia acudió a la sede nacional del partido, en la Ciudad de México, acompañado por simpatizantes y dirigentes de Movimiento Ciudadano, entre ellos Jorge Álvarez Máynez.

El registro se realizó ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de MC, como parte del procedimiento para definir a su abanderado en los próximos comicios estatales.

¿Por qué Luis Donaldo Colosio Riojas busca gobernar Sonora?

El pasado 23 de noviembre, Colosio Riojas anunció mediante un video publicado en redes sociales su decisión de competir por el gobierno de Sonora, entidad donde nació.

El político señaló que su aspiración está relacionada con sus orígenes familiares y con el legado de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial del PRI asesinado en 1994.

Noticia Destacada Congreso de Campeche aprueba nueva Ley del Notariado; PRI y MC cuestionan certeza jurídica

"Todos los días busco que valga la pena el sacrificio de la vida misma de mi padre", expresó al explicar los motivos de su participación en el proceso electoral.

Colosio Riojas desarrolló buena parte de su trayectoria política en Nuevo León, donde fue presidente municipal de Monterrey entre 2021 y 2024, antes de llegar al Senado de la República.

Colosio Riojas deja el Senado para contender en las elecciones de 2027

Antes de formalizar su registro, el legislador solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones en el Senado, con efectos a partir del jueves 26 de noviembre.

Su incorporación al proceso interno de Movimiento Ciudadano representa el inicio de los trámites para buscar la candidatura al gobierno sonorense.

Hoy realizamos el registro de Luis Donaldo Colosio Riojas como aspirante a la precandidatura a la gubernatura de Sonora. Reconozco en Luis Donaldo la congruencia, la convicción y el compromiso con las causas que defendemos en Movimiento Ciudadano. Con @colosioriojas tenemos norte y Sonora tiene alternativa. — Dante Delgado (@DanteDelgado) November 26, 2026

De acuerdo con la convocatoria del partido, el periodo de precampaña está previsto a partir del 2 de diciembre de 2026.

La designación definitiva de la candidatura deberá realizarse conforme a las reglas y procedimientos internos de Movimiento Ciudadano rumbo a las elecciones de 2027.

IO