Rescatan a una familia que quedó encerrada en el cementerio de Champotón

Una visita al Cementerio Central de Champotón terminó en momentos de desesperación para una familia, entre cuyos integrantes había varios menores de edad, luego de que el cierre del camposanto les impidiera abandonar las instalaciones.

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Los afectados quedaron atrapados detrás de las rejas del panteón municipal y, durante aproximadamente dos horas, solicitaron ayuda sin que inicialmente obtuvieran respuesta. Ante la situación, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para atender la emergencia.

Para liberar a la familia, los rescatistas tuvieron que utilizar herramientas y retirar el candado del acceso principal, con lo que finalmente pudieron salir del recinto.

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Lo ocurrido provocó críticas de ciudadanos, quienes señalaron la necesidad de revisar los horarios de cierre y reforzar la vigilancia del cementerio, especialmente durante las jornadas de mayor afluencia por las visitas a los fieles difuntos.