ISSSTE anuncia plan de 12 acciones en 120 días: nuevos médicos, hospitales y abasto de medicamentos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció un plan de 12 acciones que desarrollará durante los próximos 120 días, con el objetivo de ampliar la atención médica, contratar especialistas, modernizar hospitales y fortalecer el abasto de medicamentos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se contratarán mil 710 médicos especialistas, 512 integrantes del personal de enfermería y 250 médicos generales.

El funcionario también anunció la construcción de 100 nuevos consultorios, la rehabilitación de 55 quirófanos y la adquisición de 130 equipos médicos de alta tecnología.

¿Cuáles son las 12 acciones del ISSSTE para los próximos 120 días?

Martí Batres detalló las siguientes medidas que el instituto desarrollará durante este periodo:

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Concluir siete obras hospitalarias y de atención médica: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, los hospitales generales de Chetumal y Vasco de Quiroga en Morelia, la Clínica de Medicina Familiar de Naucalpan y las unidades de medicina familiar de Arcelia, Jiquilpan y Paracho. Iniciar cinco proyectos de infraestructura: las rehabilitaciones de las unidades de Gómez Palacio, Durango; Darío Fernández, en Ciudad de México, y Manuel Cárdenas de la Vega, en Culiacán; además de la construcción de centros de salud con servicios ampliados en Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. Construir 100 nuevos consultorios que se incorporarán al Servicio Universal de Salud. Acelerar nueve obras en desarrollo, entre ellas las unidades de Hermosillo, Chilpancingo, Cancún, Rincón de Romos, Texcoco, Cherán, Tlatelolco, Acapulco y Pachuca. Contratar nuevo personal médico: mil 710 especialistas, 512 enfermeras y enfermeros, así como 250 médicos generales. Concluir la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos, con lo que el ISSSTE prevé completar la modernización de todas sus salas quirúrgicas. Fortalecer el mantenimiento hospitalario: adquirir 75 equipos electromecánicos, dar mantenimiento a 5 mil equipos de aire acondicionado y 130 plantas de emergencia, sustituir 21 elevadores y realizar mantenimiento preventivo a otros 87. Adquirir 130 equipos médicos de alta tecnología para 103 unidades: 69 tomógrafos, 53 mastógrafos, un acelerador lineal y siete equipos de resonancia magnética. Mantener el abasto general de medicamentos por encima del 97%, garantizar más del 95% en cada unidad médica y alcanzar el uso de receta electrónica en el 100% de los establecimientos. Modernizar 64 salas de urgencias, con 213 carros rojos con desfibrilador, 485 mesas Pasteur, 701 monitores de signos vitales y 840 sillas cama para familiares. También se habilitarán 50 consultorios verdes, se eliminará el trámite previo de vigencia de derechos para ingresar a urgencias y se aplicará un protocolo de atención prioritaria a personas vulnerables. Reducir el rezago quirúrgico, principalmente en operaciones de hernias, vesícula, cataratas, próstata, rodilla y procedimientos de mínima invasión. Duplicar las consultas médicas por telemedicina, para ampliar la atención de especialidades a distancia.

¿Qué avances reportó el ISSSTE durante 2025 y 2026?

Antes de presentar el nuevo programa, Martí Batres destacó que el instituto incorporó 710 ambulancias, 2 mil 275 camas eléctricas, 927 camillas radiotransparentes y 330 camas para terapia intensiva.

También informó sobre la incorporación de 13 robots quirúrgicos, 879 equipos de telemedicina y la rehabilitación de 121 quirófanos, además de la apertura de 47 nuevos.

En materia laboral, señaló que se incorporaron 4 mil 78 especialistas, se basificó a 7 mil 605 trabajadores y se realizó una renivelación salarial de 51 mil 173 empleados, entre ellos alrededor de 26 mil integrantes del personal de enfermería.

Finalmente, el director del ISSSTE destacó la apertura de cinco hospitales en Torreón, Tlajomulco, Acapulco, Tampico y Cuernavaca, así como 12 unidades de medicina familiar y 133 consultorios, como parte de las acciones realizadas durante el periodo 2025-2026.

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