Puente Zacatal tendrá cierre parcial de carriles por obras del 2 de noviembre al 26 de diciembre

El Puente Zacatal tendrá cierres parciales de carriles del 2 de noviembre al 26 de diciembre debido a los trabajos de construcción de la nueva Subestación Eléctrica de Atasta, infraestructura que se interconectará con la Subestación Concordia, en Ciudad del Carmen.

Durante este periodo, el puente permanecerá abierto a la circulación, aunque los automovilistas deberán considerar restricciones viales en determinados horarios y tramos.

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¿En qué horario habrá cierres en el Puente Zacatal?

Las restricciones se aplicarán de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, cuando se cerrará únicamente un carril en dirección Carmen–Atasta.

Los trabajos avanzarán por tramos escalonados de 350 metros, por lo que se mantendrá el paso vehicular mientras se desarrollan las labores.

Fuera de este horario, todos los carriles estarán libres para la circulación.

¿Habrá tráfico en el Puente Zacatal durante las obras?

Para facilitar el tránsito y prevenir incidentes, se instalará señalización y habrá bandereros que apoyarán a los conductores durante las diferentes etapas de los trabajos.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal encargado de la circulación.

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Recomiendan rutas alternas a transportistas de doble remolque

Los transportistas que utilizan unidades de doble remolque deberán considerar rutas alternas, especialmente durante las fiestas decembrinas, cuando aumenta la movilidad en la región.

Las obras forman parte del proyecto de construcción de la nueva Subestación Eléctrica de Atasta, que busca fortalecer la infraestructura eléctrica mediante su conexión con la Subestación Concordia, en Ciudad del Carmen.