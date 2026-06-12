Presidenta Claudia Sheinbaum celebra triunfo de México ante Sudáfrica: “quienes apuestan contra México les va mal”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de la Selección Mexicana de futbol ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, luego de que el equipo nacional ganó 2-0 en el Estadio Ciudad de México.

Al inicio de la Mañanera del Pueblo, la mandataria felicitó al Tricolor por su desempeño en la cancha y por la emoción que generó entre las familias mexicanas durante el arranque de la Copa del Mundo.

Sheinbaum calificó la victoria como un momento de alegría para el país y destacó las imágenes de niñas, niños, jóvenes y familias que salieron con la camiseta verde para apoyar a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el triunfo de México?

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el resultado fue “algo buenísimo” y felicitó a la Selección Mexicana por la forma en que jugó y por la alegría que provocó entre la afición.

La presidenta también sostuvo que quienes apuestan contra México terminan mal, tanto en la cancha como en la política y en la vida. Con ello, vinculó el triunfo deportivo con un mensaje de confianza en el país y en su gente.

La mandataria describió como “hermoso” ver a las familias reunidas para celebrar el partido inaugural, una escena que se repitió en distintos puntos de la Ciudad de México y del país.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el Mundial 2026

¿Dónde vio Sheinbaum el partido inaugural del Mundial 2026?

Claudia Sheinbaum siguió el partido entre México y Sudáfrica desde el Deportivo “Hermanos Galeana”, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se instaló uno de los espacios públicos para que la afición pudiera disfrutar el encuentro.

La presidenta convivió con asistentes durante el partido y previamente compartió imágenes de su presencia en este Fan Fest, donde se le vio celebrando el desempeño de la Selección Mexicana.

También mencionó que, de acuerdo con lo que le comentó su esposo, Jesús María Tarriba, uno de los puntos donde se escucharon con mayor fuerza los gritos de celebración fue el Zócalo capitalino.

¿Cómo quedó México contra Sudáfrica en el Mundial 2026?

México debutó con una victoria de 2-0 frente a Sudáfrica en el Grupo A del Mundial 2026. Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron estallar al Estadio Ciudad de México, que recibió a más de 80 mil aficionados para la inauguración del torneo.

#MañaneraDelPueblo. Felicita @Claudiashein a la #SelecciónMexicana por la enorme alegría que le regaló al pueblo de México. pic.twitter.com/EEj81u7iln — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 12, 2026

Con este resultado, la Selección Mexicana sumó sus primeros tres puntos y se colocó de manera provisional como líder de su grupo, a la espera del partido entre República Checa y Corea del Sur.

El próximo compromiso del Tricolor será el 18 de junio ante Corea del Sur, un rival que representará una prueba más exigente dentro de la fase de grupos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO