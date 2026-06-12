“No hay alarma, pero sí preparación”: Sismos en Yucatán obligan a reforzar prevención y revisar construcciones

La serie de sismos registrada en Yucatán desde finales de 2025 rompió la percepción de una entidad ajena a la actividad telúrica y puso sobre la mesa la necesidad de actualizar criterios de construcción, fortalecer la prevención y prepararse ante futuros movimientos asociados a la Falla de Ticul.

Desde octubre del año pasado se han documentado al menos nueve movimientos telúricos en territorio yucateco. Todos han sido de baja magnitud y sin afectaciones. Sin embargo, no deben interpretarse como motivo para bajar la guardia, advirtió el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Gabriel Euán Góngora.

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La secuencia comenzó el 9 de octubre de 2025 con un sismo de magnitud 3.8 al Noreste de Ticul. El 5 de diciembre se registró otro de 4.1 grados y, más recientemente, el pasado 8 de junio, ocurrió unode 4.2 con epicentro a 14 kilómetros de esa ciudad y a una profundidad aproximada de cinco kilómetros.

Los movimientos han ocurrido principalmente en la Falla de Ticul, la principal zona de deformación tectónica de la Península de Yucatán. Este sistema se extiende desde Maxcanú hasta el Sur de Ticul a lo largo de unos 130 kilómetros.

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Euán Góngora subrayó que la Falla de Ticul no presenta las condiciones de acumulación de energía características de las regiones sísmicas del Pacífico mexicano, por lo que los movimientos registrados carecen de la fuerza necesaria para ocasionar daños relevantes en las edificaciones.

No obstante, recomendó evitar construcciones al pie de las lomas en Ticul, consultar los atlas de riesgo y actualizar los criterios de diseño sismorresistente en municipios como Ticul, Muna y Chapab. También planteó impulsar estudios de microzonificación del suelo kárstico y fortalecer la coordinación con Protección Civil para la revisión de edificios públicos y protocolos de evacuación.

“No hay motivo para la alarma, pero sí para la preparación”, concluyó el dirigente.