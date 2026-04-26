“No es nuestra culpa, suben los costos”, tortilla subirá a 26 pesos por alza en insumos en Hecelchakán

Por el aumento en el gas, de la harina y el papel, vamos a incrementar el precio de las tortillas el próximo lunes, de 24 pesos a 26 pesos el kilo, dijo Margarita Chan Kantún, quien indicó que la masa de 12 pesos pasó a 14 pesos el kilogramo.

La comunidad cuenta con tres tortillerías y las tres ya decidieron subir precios el próximo lunes. “Lo sentimos, no es nuestra culpa, el maíz apenas lo pagaron en 5 mil 100 la tonelada y nosotros cultivamos maíz amarillo; por ello la masa la vendemos a **12 pesos el kilo”, dijo Margarita.

“A diario sancochamos el maíz para hacerlo nixtamal y no tenemos vacaciones, la gente a diario come tortillas amarillas, solo agregamos un poco de maseca para que cambie un poco, pero nuestra calidad no la cambiamos para nada”, apuntó.

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“El incremento de los energéticos lo cambió todo y se mueven los precios, así como en otras ciudades”, añadió.

Margarita Chan mencionó que tiene más de tres años que permanecieron estables los precios de la tortilla, hasta que este incremento de la gasolina movió todo el entorno. “Esto nos obliga a subir nuestros precios, creo que muchos no van a comprar porque se acostumbran y van a comprar menos por el incremento; pero no es nuestra culpa”, aseguró al detallar que sí hay buena venta, pero no les queda más remedio que subir el precio.