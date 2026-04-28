Choque entre moto y taxi en colonia de Campeche deja solo daños materiales

Un accidente vial entre una motocicleta y un taxi dejó únicamente daños materiales en la colonia Morelos, donde las unidades involucradas permanecieron varadas a mitad de la vía por más de 30 minutos.

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El hecho ocurrió en la calle 108 de la colonia Morelos, donde ambos vehículos iban en sentido opuesto y presuntamente el motociclista, al invadir el carril, se proyectó contra la parte delantera del taxi marcado con el número 417 de la cooperativa “Gaviotas”.

Pese a los daños y que el jinete fue catapultado metros adelante, no hubo registro de heridos. Al poco tiempo llegó la policía, que controló el paso vehicular para evitar otro accidente.