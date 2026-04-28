Reto viral pone en alerta a escuelas de Yucatán: Qué hacer, cómo actuar y recomendaciones para padres

Un nuevo reto viral ha encendido las alertas en escuelas de Yucatán, donde hasta el momento se han identificado tres casos en el mismo número de planteles en la ciudad de Mérida, cuyos responsables esperan recibir alguna sanción.

Y es que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) alertó a las comunidades escolares sobre la circulación en distintos entornos digitales información relacionada con un supuesto reto viral que podría representar un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa.

Esta situación ya se encuentra bajo atención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al detectar casos en al menos 13 escuelas del país, incluyendo Campeche y Quintana Roo.

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Por ello, se han emitido diversas recomendaciones tanto para las comunidades escolares que incluyen profesores, personal y estudiantes, así como para los padres de familia.

Protocolo de la SEP por el reto viral

Ricardo Villanueva, Subsecretario de Educación Superior en la SEP, informó sobre el protocolo mínimo de atención ante la tendencia en redes sociales de amenazas en escuelas.

Reportar y levantar evidencia.

No minimizar casos. atenderlos y evaluarlos.

Alertar a las instancias de seguridad locales.

Acciones de identificación y restauración

Realizar intervención en la escuela.

Promover mensajes y campañas positivas.

Recomendaciones para padres de familia

Ante la preocupación por este tipo de contenidos, especialistas y autoridades recomiendan a madres y padres de familia reforzar la supervisión digital y el diálogo con sus hijos para evitar que participen o difundan este tipo de retos.

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Es importante hablar abiertamente sobre las consecuencias legales y emocionales de realizar amenazas falsas, incluso si se perciben como “broma”, ya que pueden generar pánico, movilización de cuerpos de seguridad y sanciones escolares o penales.

También se sugiere revisar de manera periódica el uso de redes sociales, detectar cambios de conducta y fomentar el pensamiento crítico para que los menores no repliquen información sin verificar.

En caso de identificar mensajes o conductas relacionadas con este reto, se recomienda reportarlos de inmediato a las autoridades escolares y evitar compartirlos, a fin de no amplificar el alcance de estas prácticas que ponen en riesgo a la comunidad educativa.