Agua “a gotas” en El Tajonal y Cristóbal Colón: tubería obstruida afecta a familias en Champotón

Luego de que vecinos de las colonias El Tajonal y la Cristóbal Colón denunciaran problemas con el suministro de agua potable durante los últimos cuatro meses, personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapach) afirmó que la situación que afrontan es una baja presión derivado de una línea antigua que se encuentra obstruida.

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“No hay desabasto en esa zona, lo que sucede es que hay baja presión, como dicen, el agua les está llegando a gotas, es decir, no está subiendo el agua a los tinacos” refirió la dependencia.

Tras un recorrido por este sector de la cabecera, usuarios confirmaron que la problemática persiste, aunque la dependencia local no descartó la posibilidad de llevar el servicio de pipa domiciliaria en lo que se resuelve la situación.

Aunado al alto consumo en esta temporada de calor, la dependencia informó que, a más tardar a finales del mes de mayo, se va implementar un proyecto de interconexión y rehabilitación de la red de distribución en al menos tres puntos de la cabecera.

Para ello, exhortaron a los usuarios a regularizar sus pagos y contratos destacando que los costos para efectuar el cambio a la nueva toma de interconexión deberán ser cubiertos por los propios usuarios.

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JGH