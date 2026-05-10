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Campeche / Ciudad del Carmen

Procesión y misa del gremio de madres en Sabancuy

El gremio de las madres celebró el Día de las Madres con una procesión desde la capilla de la Santa Cruz y una misa en el Sagrado Corazón de Jesús, seguida de un convivio comunitario.

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz Rivero

10 de may de 2026

1 min

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Gremio de madres festeja con procesión y convivencia
Gremio de madres festeja con procesión y convivencia / Pedro Díaz Rivero

El domingo 10 de mayo, Día de las Madres, se realizó la procesión y misa del gremio de las madres y, al terminar la misa, se efectuó un convivio para las madres en el salón de juntas de la iglesia católica del Sagrado Corazón de Jesús.

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La procesión salió a las 9:30 horas de la capilla de la Santa Cruz, recorriendo varias calles con la Santa Cruz hasta llegar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a las 10:00 horas, donde se celebró la misa del gremio de las madres.

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