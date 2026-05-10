Procesión y misa del gremio de madres en Sabancuy

El domingo 10 de mayo, Día de las Madres, se realizó la procesión y misa del gremio de las madres y, al terminar la misa, se efectuó un convivio para las madres en el salón de juntas de la iglesia católica del Sagrado Corazón de Jesús.

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La procesión salió a las 9:30 horas de la capilla de la Santa Cruz, recorriendo varias calles con la Santa Cruz hasta llegar a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús a las 10:00 horas, donde se celebró la misa del gremio de las madres.