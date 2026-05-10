Cementerio de Hopelchén recibe regular afluencia de visitantes en la celebración

Comerciantes de flores, regalos y otros artículos reportaron hasta antes de la una de la tarde de este domingo buenas ventas durante la celebración del Día de las Madres en esta ciudad, indicando que aumentaron en un 30 por ciento a comparación del año pasado, mientras que en el único cementerio hubo regular afluencia de visitantes.

En recorrido en el centro de la ciudad, una florería y tienda de regalos ubicada a un costado del auditorio municipal “U Taan Kaaj” se vio abarrotada desde la noche del sábado, pero aún más durante la mañana del domingo y después de la una de la tarde.

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Hortensia González Chí, propietaria del negocio, señaló que sus ventas fueron buenas, con un aumento del 30 por ciento, aunque el precio de las rosas rojas subió un 20 por ciento, al pasar de 40 a 50 pesos la pieza.

Se vendieron arreglos con detalles y flores desde 100 hasta 1,000 pesos, además de carteras, bolsos y perfumes. Las rosas fueron las más demandadas, con precios desde 50 pesos individuales hasta 5,000 pesos según el gusto y bolsillo de los clientes. También se vendieron arreglos para cementerios desde 100 pesos.

Otros comercios del ramo reportaron ventas 20 por ciento mayores respecto a días anteriores.

En las misas de las 8 y 10 de la mañana en la Parroquia de San Antonio de Padua de Hopelchén, el presbítero David Vivas Hernández felicitó a las madres cheneras y oró por el eterno descanso de las fallecidas.

En el cementerio de la ciudad hubo regular afluencia desde temprano, con cheneros llevando flores y veladoras, movimiento que inició el sábado por la tarde y se incrementó el domingo desde el amanecer.

Asimismo, algunos restaurantes y establecimientos de alimentos ofrecieron promociones especiales a partir de las 13 horas.