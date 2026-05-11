Calor extremo en Campeche: ¿a cuántos grados debe estar el aire acondicionado para no dañarse?

Con las altas temperaturas que caracterizan el clima tropical de Campeche, donde los termómetros fácilmente superan los 35°C en mayo, el uso de aire acondicionado y refrigeradores se vuelve esencial para combatir el calor. Sin embargo, expertos advierten que una configuración incorrecta no solo eleva el consumo de energía, sino que puede provocar que los alimentos se echen a perder más rápido o generar un choque térmico innecesario. ¿Cuál es la temperatura óptima del aire para refrescar de manera eficiente?

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En plena ola de calor, especialistas en climatización recomiendan mantener el aire acondicionado entre 24 y 26 °C. Esta franja permite refrescar los espacios de forma cómoda sin forzar excesivamente el equipo, lo que reduce el consumo eléctrico hasta en un 10 a 15% comparado con temperaturas más bajas, como 18 a 20 °C. Según recomendaciones locales, ajustar por debajo de los 24 °C no solo genera un mayor gasto, sino que puede causar condensación excesiva en el ambiente húmedo de Campeche, favoreciendo moho y problemas respiratorios.

En Campeche, con nuestra humedad relativa alta y temperaturas promedio que rondan los 26 a 30 °C anuales, lo ideal es una diferencia de no más de 8 a 10 °C con el exterior. Así el cuerpo se adapta mejor y evitamos el choque al salir, explica un técnico en climatización consultado en la capital del estado.

El equilibrio perfecto contra el desperdicio de alimentos

El tema no solo aplica al aire acondicionado. En hogares y comercios de Campeche, donde los productos frescos como pescados, frutas y lácteos son base de la dieta, la temperatura del refrigerador es clave para evitar pérdidas.

Zona de refrigeración: Mantén entre 1 °C y 4 °C, idealmente alrededor de 4 °C. Por debajo de 0 °C se forman cristales de hielo que dañan verduras y frutas; por encima de 5 °C, las bacterias se multiplican rápidamente en la zona de peligro de 5 a 60 °C.

Mantén entre 1 °C y 4 °C, idealmente alrededor de 4 °C. Por debajo de 0 °C se forman cristales de hielo que dañan verduras y frutas; por encima de 5 °C, las bacterias se multiplican rápidamente en la zona de peligro de 5 a 60 °C. Congelador: A -18 °C o menos. Esto preserva carnes, mariscos y sobras por meses sin pérdida de calidad.

La Secretaría de Energía y guías de la FDA coinciden en que un refrigerador bien ajustado, nivel 3 o 4 en muchos modelos, mantiene los alimentos frescos más tiempo, reduce el desperdicio y ahorra energía. En Campeche, donde las olas de calor aceleran la descomposición, usar un termómetro interno es una recomendación básica.

Consejos prácticos para los campechanos

Ajusta según la carga: Más alimentos en el refrigerador requieren un grado menos. Evita abrir puertas frecuentemente.

Más alimentos en el refrigerador requieren un grado menos. Evita abrir puertas frecuentemente. Mantenimiento: Limpia filtros del aire acondicionado cada mes; un equipo sucio pierde eficiencia y enfría menos.

Limpia filtros del aire acondicionado cada mes; un equipo sucio pierde eficiencia y enfría menos. Uso inteligente: Combina ventiladores con aire acondicionado a 25 °C para sensación de mayor frescura sin bajar más la temperatura.

Combina ventiladores con aire acondicionado a 25 °C para sensación de mayor frescura sin bajar más la temperatura. En comercios y restaurantes: Cumple normas sanitarias locales; alimentos perecederos deben estar por debajo de 5 °C para evitar multas y riesgos a la salud.

Con el cambio climático aumentando las temperaturas en la Península de Yucatán, seguir estas pautas no solo refresca el ambiente, sino que cuida el bolsillo y reduce el desperdicio alimentario, un problema creciente en la región. Vecinos de Campeche reportan ahorros notables al adoptar estos rangos recomendados.

Mantener el equilibrio térmico es clave en un estado como el nuestro: fresco suficiente para disfrutar, pero sin excesos que echen a perder lo bueno.

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JGH