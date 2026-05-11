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Hallan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Pocyaxum

Pobladores de Pocyaxum hallaron el cuerpo de un adulto mayor en avanzado estado de descomposición. Fue identificado como F. Del. C.E.C., de 77 años, desaparecido desde el 4 de mayo.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de may de 2026

1 min

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Adulto mayor con reporte de desaparición es localizado sin vida
Adulto mayor con reporte de desaparición es localizado sin vida / Especial

Pobladores de la comunidad de Pocyaxum alertaron al cuerpo de emergencias tras el hallazgo de un cuerpo entre la maleza, en avanzado estado de descomposición, el cual posteriormente fue identificado como un adulto mayor con reporte de desaparecido a inicio de mes.

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El hecho fue descubierto por un grupo de ciudadanos en una brecha de maleza a un costado de la carretera, quienes fueron alertados por un fuerte olor y al indagar encontraron el cuerpo.

Ante esto, se solicitó asistencia de la policía, que acordonó la zona, mientras personal de la fiscalía junto con el Servicio Médico Forense (Semefo) recuperó el cuerpo, identificado como F. Del. C.E.C., de 77 años, quien tenía una ficha de desaparición desde el 4 de mayo de 2026.

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