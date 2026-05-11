Campechanos gastan hasta 2 mil pesos en regalos del Día de las Madres

Entre los socios de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) en el municipio de Campeche, los ciudadanos gastaron hasta 2 mil pesos en la compra de regalos y detalles significativos para las reinas del hogar.

Noticia Destacada Hallan cuerpo de adulto mayor desaparecido en Pocyaxum

El presidente del organismo, Juan Pablo Mex Salazar, destacó que los negocios con mayor movilidad económica fueron los dedicados a la venta de regalos, joyas, flores, restaurantes, ropa y otros sectores.

Recordó que el promedio de aumento en las ventas ronda en un 7 por ciento, pues no solo se trató de los regalos, sino también de la costumbre de invitar a las mamás a un desayuno o almuerzo en estas fechas tan importantes.

Cabe señalar que en el municipio de Campeche, la cámara cuenta con un promedio de 400 afiliados, desde tiendas de venta al por menor, del sector turístico, servicios de belleza, proveedurías y otros rubros.