Campeche: Delincuentes roban herramientas en ferretería de Álvaro Obregón

Delincuentes ingresaron durante la madrugada a una ferretería situada en la avenida Álvaro Obregón, hecho que fue descubierto posteriormente por empleados, quienes dieron aviso a la policía.

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El robo fue descubierto por los encargados, quienes al llegar observaron el interior revuelto y el faltante de múltiples objetos.

Ante ello, dieron aviso a la policía, que inició el acordonamiento, mientras el delito fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGECAM). Cabe mencionar que los delincuentes se apoderaron de múltiples herramientas, cuyo monto aún no ha sido cuantificado.