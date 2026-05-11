Campeche registra 514 casos de salud mental en 2026

La salud mental se ha convertido en un tema preocupante en Campeche, con cifras cada vez más altas y consecuencias trágicas.

Tan solo en lo que va del año, Campeche acumula 514 casos de depresión, ideación suicida, intentos de suicidio o lesiones autoinfligidas con objetos punzocortantes, de acuerdo con el boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (Ssa).

Las estadísticas de la Ssa detallan que en el rubro de enfermedades neurológicas y de salud mental se tienen contabilizados 514 casos de hombres y mujeres con estos padecimientos, aunque no se especifica la edad de los pacientes.

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En el rubro de depresión, es la cifra más alta: 128 hombres y 341 mujeres recibieron tratamiento médico, sumando 469 campechanos hasta abril de este año. En el 2025 el número de pacientes fue de 494.

De los intentos de suicidio, la dependencia federal precisa que fueron 13 hombres y 21 mujeres. En la ideación suicida el registro oficial habla de dos casos. Los que usaron un objeto cortante para intentar quitarse la vida fueron 4 hombres y 5 mujeres, en total 9 casos.

Preocupación latente

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), tras una encuesta entre la población estudiantil de unos 5 mil alumnos en siete planteles, el principal problema expuesto fue la salud mental, reveló el director Víctor Ponce Hernández.

Para atender el planteamiento escolar, ya iniciaron una vinculación con el programa Convive de la Secretaría de Educación, además de enfocarse en temas deportivos y culturales en los planteles para ofrecer una educación integral a los estudiantes.