Fraudes financieros en línea aumentan 20% en Campeche

Los fraudes financieros en línea continúan a la orden del día en Campeche y representan el 25 por ciento de cada 100 quejas ciudadanas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Durante los primeros cuatro meses de 2026 se registra un acumulado de 720 atenciones, es decir un aproximado de 180 quejas mensuales, cifra que representa un aumento del 20 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

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El titular de la Condusef en Campeche, Carlos Gutiérrez Alonso, recordó que el principal mecanismo de estos delitos se basa en ofertas en redes sociales o Internet, donde los usuarios ingresan sus datos y terminan como víctimas de robo de identidad.

Resaltó que el año pasado hubo un promedio de 10 casos de cargos no reconocidos, muchos de ellos cuando menores accedían a la red desde el celular de sus padres. Un caso relevante fue el de una pareja que se registró en una aplicación y sufrió un robo de identidad, generando un cargo de más de 200 mil pesos.

Otro dato compartido fue que por cada 100 reclamaciones, el 48 por ciento resultan favorables para los usuarios, mientras que el 52 por ciento no tienen respuesta positiva, principalmente cuando se trata de instancias no reguladas sin domicilio fiscal.

Modalidades más comunes

Robo de identidad y cargos no reconocidos mediante compras o transferencias electrónicas.

y mediante compras o transferencias electrónicas. Aplicaciones de préstamos rápidos en redes sociales que derivan en extorsión y amenazas .

en redes sociales que derivan en . Suplantación de entidades financieras falsas , que solicitan depósitos previos y desaparecen con el dinero.

, que solicitan y desaparecen con el dinero. Fraudes por correo y llamadas, con supuestos premios falsos o cancelaciones de cuentas para obtener NIPs y contraseñas.

La Condusef Campeche recomienda usar el Portal de Queja Electrónica y el Portal de Fraudes Financieros para verificar números y páginas web reportadas. También se puede realizar una predenuncia en la Fiscalía General del Estado de Campeche mediante la aplicación Naat’s, o contactar a la Policía Cibernética al número 01-800-440-3690.

Se recomienda nunca compartir el NIP, CVV o claves de seguridad por teléfono o mensajes, y revisar estados de cuenta de forma constante para identificar movimientos irregulare