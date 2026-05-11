¿Se adelantan las vacaciones en Campeche? Lo que se sabe del fin de ciclo escolar 2025-2026

Miles de estudiantes, docentes y familias campechanas esperan con atención el anuncio oficial sobre la conclusión del ciclo escolar 2025-2026. Este lunes 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostendrán una reunión clave para definir de manera definitiva el calendario modificado, tras la polémica generada por la propuesta de adelantar las vacaciones.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche y reportes nacionales, más de 258 mil 708 estudiantes de educación básica y otros niveles en la entidad podrían concluir sus clases el próximo 5 de junio, en lugar de la fecha original de mediados de julio.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Fin de clases para alumnos: Propuesta para el viernes 5 de junio .

. Labores administrativas de docentes: Concluirían el 12 de junio .

. Regreso de maestros: El 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico Escolar.

Reforzamiento: Del 17 al 28 de agosto, dos semanas de actividades de recuperación.

Inicio del ciclo 2026-2027: Previsto para el 31 de agosto.

Esta modificación responde principalmente a las altas temperaturas en la Península de Yucatán y a la logística del Mundial de Fútbol 2026. La presidenta Sheinbaum ha aclarado que se trata de una propuesta en análisis y que se escucharán todas las voces antes de tomar la decisión final.

Rechazo de las escuelas particulares en Campeche

La Federación de Escuelas Particulares del Estado de Campeche manifestó su firme desacuerdo con el posible adelanto del fin del ciclo escolar. A través de un comunicado, la organización rechazó concluir las clases el 5 de junio, argumentando que esta medida afectaría seriamente el proceso de enseñanza aprendizaje y la organización familiar de miles de padres de familia en la entidad.

Pedimos mantener el calendario oficial de clases, señalaron los representantes de las escuelas privadas, quienes consideran que el recorte impactaría los objetivos educativos planeados al inicio del ciclo. Esta postura se suma a la de asociaciones nacionales de escuelas particulares, que han advertido que mantendrán sus actividades conforme al calendario original, amparados en la flexibilidad que les otorga la Ley General de Educación, mínimo 185 días de clase.

Impacto en Campeche En el estado, donde las temperaturas superan frecuentemente los 35 °C, el posible adelanto es visto con buenos ojos por algunas familias, pero genera preocupación entre padres, docentes y el sector privado por la pérdida de días de clase y la organización del cuidado infantil durante el periodo vacacional extendido.

La SEDUC estará pendiente de las indicaciones federales que se publiquen tras la reunión de hoy. Se recomienda a la comunidad educativa estar atenta a los canales oficiales para información actualizada sobre boletas, certificados y el programa de reforzamiento. La decisión que tomen Sheinbaum y Delgado este lunes marcará el cierre de un ciclo escolar atípico en Campeche, marcado por el clima extremo, el Mundial y las voces divididas entre el sector público y privado.

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JGH