"Festejan entre regalos y nostalgia": Así se vivió el Día de las Madres en Campeche

Cementerios y comercios lucen con regular afluencia en la celebración del Día de las Madres

Entre regalos, recuerdos y una intensa actividad comercial, transcurrió el Día de las Madres en Campeche. Desde muy temprano, cientos de familias acudieron a los panteones para “visitar” a las madres que ya no están presentes. Hijas, hijos, yernos, nueras y nietos, e incluso esposos con sus hijos, acudieron a llevar flores o limpiar las tumbas.

En el cementerio de San Román, Dulce Cazán, en compañía de sus tíos, depositó flores en la tumba de su mamá Dulce María Cazán Ortiz, así como de su tía Imelda y su abuelita María de la Luz Ortíz Báez. En Samulá, Elvia Gallareta Chin tiene 35 años de fallecida, pero su hija Amparo Ucán Gallareta la visita cada año. Con nostalgia, revela que en la tumba descansan varias generaciones de mujeres de su familia. En el panteón de Santa Lucía, el movimiento fue mayor. La familia Garrido Horta acudió como cada 10 de mayo a visitar a doña Olga, madre y abuela que partió hace más de 35 años.

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Festejos diversos

Mientras los últimos visitantes se retiraban de los camposantos, afuera la celebración continuaba. En el mercado Pedro Sainz de Baranda, los arreglos florales tuvieron alta demanda, al igual que peluches, productos de belleza y utensilios de cocina. La Guardia Nacional y la Comandancia de la Trigésima Tercera Zona Militar ofrecieron un desayuno a las mamás en activo.

La teniente Silvia Yuliana León Segura destacó el esfuerzo de las mujeres en el desempeño de sus funciones con el mismo patriotismo que los hombres. La noche cerró con el concierto de Los Socios del Ritmo en la Plaza de la República, donde miles disfrutaron de cumbia y mambo.

Concierto

Música, baile, fiesta y alegría marcaron el espectáculo gratuito de los Socios del Ritmo. El evento reunió a familias campechanas y turistas, quienes disfrutaron de temas como el “Pregonero” y otras cumbias y salsas. La Plaza de la República se llenó de familias, amigos y parejas, mientras vendedores aprovecharon para obtener ganancias.

Procesiones, misas y ventas destacan en Sabancuy y Hopelchén / Mauriel Koh

“Un regalo de Dios”

En Sabancuy, se realizó la procesión y misa del gremio de madres en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Elsa Herrera Díaz explicó que pocas participaron por el calor intenso y la edad avanzada de varias integrantes. La florista Maira Lizet Rivero Cruz reportó un repunte del 90% en ventas, con arreglos desde 50 pesos.

La herida que aún duele

En Calkiní, el panteón municipal se llenó de familias que homenajearon a sus madres. Leydi Euan Tun colocó flores y veladora en la tumba de su madre fallecida hace dos años: “La herida aún no sana”. Doña Tomasa Trejo Canul relató un sueño con ánimas que pedían agua, interpretado como un llamado de su madre y abuela.

El amor que no se olvida

En Hecelchakán, decenas de familias acudieron al cementerio general. Lucrecia Moreno oró ante la tumba de su madre y abuela. María José Montejo Chi llegó con su esposo para rezar a su madre fallecida hace 4 años. Gloria del Carmen Colli Salazar enfatizó: “Una madre no se olvida”. En la parroquia San Francisco de Asís, se ofició misa por las madres difuntas.