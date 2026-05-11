Campechanos critican gasto de 3.4 millones en publicidad de Biby Rabelo

Mientras ciudadanos del municipio de Campeche enfrentan problemas de alumbrado público, calles en mal estado, así como suspensiones en el suministro de agua potable, la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre destina más de 3.4 millones de pesos solo para promocionar su imagen.

Los campechanos recriminaron que la alcaldesa prefiera pagar un espacio a nivel nacional donde se le señala como una de las “mejores” del país, ya que consideran que contrasta con la principal debilidad de su administración, que es el servicio de agua potable, debido a fallas constantes que afectan a la población.

Los ciudadanos Pedro Álvarez, Guillermo González, Abigail Montejo, Luis López y Camila del Jesús señalaron que el gasto en publicidad pudo destinarse a resolver problemas prioritarios del municipio, como el abasto de agua potable y otros servicios públicos.

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Por su parte, Adrián Bellote reconoció que desconoce cuál sea la realidad en el servicio de agua potable, no por un excelente servicio, sino porque se vio en la necesidad de comprar un tinaco más de agua para su hogar. Explicó que la inversión fue para un equipo de mil 100 litros, con un valor mayor a 2 mil 500 pesos, sin contar el material, el equipo de bombeo y la mano de obra.

En materia de “Servicios de comunicación social y publicidad”, en el Ejercicio Fiscal 2026, el Ayuntamiento de Campeche etiquetó 3 millones 499 mil 609 pesos, contemplando ocho instituciones dependientes del Gobierno Municipal.

Entre el gasto por dirección municipal destacan conceptos de “difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, así como “difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios”.

Tan solo el Gobierno Municipal tiene un presupuesto de un millón 992 mil pesos en la materia; la Dirección de Administración, 394 mil 321 pesos; la Dirección de Obras Públicas, 305 mil 679; el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac), 300 mil 9 pesos.

En la “Oficina de la presidenta” el recurso fue de 195 mil pesos, en la “Dirección de Cultura” 179 mil, en el Sistema DIF 156 mil y en la Secretaría del Ayuntamiento 118 mil.