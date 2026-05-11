Día de las Madres deja derrama de 20 millones de pesos en Ciudad del Carmen

Diversos sectores comerciales registraron resultados positivos, especialmente negocios dedicados a la venta de flores, regalos, ropa, calzado y servicios de alimentos, estos últimos con una jornada que calificó como extraordinaria durante el domingo en el día de las madres, confirmó el director general de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen, Carlos Alberto Arjona Gutiérrez.

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Las celebraciones por el día de las madres en Carmen dejaron una derrama económica estimada cercana a los 20 millones de pesos en el municipio, señaló el dirigente del comercio organizado al mencionar que, tal como se presenta esta temporada cada año, las ventas comenzaron desde el ocho de mayo en tiendas físicas y se extendieron durante todo el fin de semana, permitiendo que numerosos establecimientos lograran importantes niveles de comercialización pese a las condiciones económicas que enfrenta actualmente el municipio.

El representante empresarial indicó que las ventas en línea y las plataformas digitales se presentaron desde mucho antes, por ello es que estas continúan ganando terreno en el municipio, situación que representa un reto para el comercio tradicional. Sin embargo, destacó que también han impulsado a muchos negocios locales a modernizarse y adoptar estrategias de promoción y comercialización digital para mantenerse competitivos.

Arjona Gutiérrez señaló que, aunque en años anteriores las ventas pudieron ser mayores, el comportamiento comercial de este 2026 fue favorable y reflejó el esfuerzo de los comerciantes por mantener promociones, servicios y estrategias atractivas para los consumidores, pero además también de la población que opta por consumir local y eso se agradece. Refirió que sus compañeros en los mercados vieron una buena actividad en regalos, pero así también lleno en área de comidas e insumos para preparar alimentos en casa.

Asimismo, aunque reconoció que todavía existe preocupación por la recuperación económica y del empleo formal en Ciudad del Carmen, consideró necesario seguir fortaleciendo la actividad productiva local para que fechas comerciales como el día de las madres, posteriormente el día del maestro y del padre, continúen generando movimiento económico, los cuales podrían mantener ese pequeño impulso en las próximas semanas, todo previo a la mejor temporada comercial que tiene el municipio que es la Feria de julio.

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JGH