Cancelan el adelanto de vacaciones: Fin del ciclo escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios

Luego de la intensa controversia generada por la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio, las autoridades educativas federales y estatales acordaron por unanimidad mantener el calendario original sin modificaciones.

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Mario Chávez, integrante de la autoridad educativa de la Ciudad de México, informó esta tarde que el acuerdo fue aprobado de manera unánime durante la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas celebrada este lunes. El acuerdo de mantener el calendario escolar como estaba previsto fue aprobado por unanimidad, declaró Chávez a los medios.

La propuesta inicial había sido anunciada el 7 de mayo por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El plan contemplaba concluir las clases el viernes 5 de junio, más de un mes antes de la fecha original del 15 de julio, y retrasar el inicio del ciclo 2026-2027 hasta el 31 de agosto. Las razones esgrimidas fueron la ola de calor extrema que afecta varias regiones del país y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México es sede.

La medida generó inmediato rechazo entre padres de familia, docentes, especialistas y organizaciones civiles, quienes advirtieron que representaría una pérdida de hasta 40 días naturales de clases, agravando el rezago educativo acumulado en México. La presidenta Claudia Sheinbaum intervino públicamente para aclarar que se trataba de una propuesta y no de una decisión definitiva.

Este lunes, tras la reunión plenaria extraordinaria del CONAEDU, las autoridades de las 32 entidades federativas y la Ciudad de México optaron por preservar el calendario vigente, que garantiza las seis semanas tradicionales de vacaciones de verano. Con esta reversa, las clases del ciclo 2025-2026 concluirán en la fecha originalmente programada, el 15 de julio de 2026, priorizando la continuidad educativa frente a las condiciones climáticas y logísticas del Mundial.

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