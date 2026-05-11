Tenabo alista histórica feria taurina con corridas y palcos tradicionales

Cada palco tiene un costo de 10 a 12 mil pesos por el corte de madera, el flete, la armadura, la compra de sogas y los jornaleros que ayudan, y cuando culmine la corrida el acarreo de nuevo; todo se realiza para las actividades de la tradicional feria taurina Tenabo 2026 en honor al Gran Poder de Dios, dijo el tesorero de la asociación de palqueros, Alex Mena Dzul, quien este día estuvo armando lo suyo y luego para poner el huano del techo.

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El viernes 14 de mayo es el día de la primera corrida con la llegada de toros del norte del país que serán lidiados por los diestros ya mencionados con un cartel de lujo, y se escucharán las melodías de la charanga en el ruedo y los truenos de los voladores. “Gracias que algunos legisladores así como regidores apoyaron económicamente y solo el ayuntamiento no ha hecho efectivo su apoyo; si lo hace será bienvenido y si hace caso omiso el problema no es conmigo, es con la sociedad de palqueros quienes siguen firmes en realizar su corrida de manera independiente”, señaló.

Palqueros aseguraron que continúan organizando la tradicional feria taurina de manera independiente. / Jorge Amado Caamal

En los próximos días culmina el palco de la embajadora Ana Ángela Ramírez Centurión, es donde ha estado el palco del ayuntamiento quienes hoy no se coordinaron con palqueros y su razón tendrán. “Lo único que hacemos es seguir una tradición que se lleva a cabo desde hace 90 años y es la mejor del camino real”, dijo Wilber del Carmen Puch Koyoc, quien recordó que su finado padre, José María Puch Molina, fue palquero de la segunda generación.

Tenabo va a arrancar su sagrada feria con palcos armados de coloxché y todo es en honor al Gran Poder de Dios que ya es venerado en la parroquia, mientras los toros de lidia ya están por llegar en la noche de este lunes para el inicio de la fiesta de mayo. Los diestros el viernes 15 de mayo estarán en el coso taurino Gustavo García y “El Venturita” con 4 toros de casta; el sábado 16, Francisco Martínez con el rejoneador Emilio Cano; y el domingo la corrida de postín con Juan Pedro Llaguno y Leo Valadez con toros de Mimiahuápam.

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JGH