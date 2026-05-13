Kevin Warsh es confirmado como nuevo presidente de la Fed tras salida de Jerome Powell

El economista Kevin Warsh fue confirmado como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, luego de que el Senado aprobara su nominación con 54 votos a favor y 45 en contra.

Warsh, de 53 años, se convertirá en el decimoséptimo presidente del banco central estadounidense y sustituirá a Jerome Powell, quien ocupaba el cargo desde 2018, tras haber sido nominado durante el primer mandato de Donald Trump.

La votación mantuvo la disciplina partidista casi total, con excepción del senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, quien apoyó la candidatura del economista.

Trump busca un giro en la política monetaria

La llegada de Warsh a la Fed ocurre después de meses de presión de Donald Trump contra Jerome Powell, a quien acusó de mantener las tasas de interés demasiado elevadas.

Con la nominación de Warsh, el presidente estadounidense busca una conducción monetaria más expansiva.

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El nuevo titular de la Fed cuenta con experiencia en Wall Street, donde trabajó para firmas como Morgan Stanley, y también fue gobernador de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, analistas consideran que un recorte inmediato de tasas podría ser complicado, debido a que la inflación en Estados Unidos se acerca al 4 por ciento en medio de presiones energéticas derivadas de la guerra contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Powell seguirá en la Junta de Gobernadores

Aunque dejará la presidencia de la Fed, Jerome Powell decidió permanecer como miembro de la Junta de Gobernadores, una decisión poco habitual tras abandonar el cargo.

✅ CONFIRMED



Kevin Warsh has been confirmed as the Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System! pic.twitter.com/7oXyTd0hgD — The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026

Powell afirmó que seguirá en la institución hasta que concluya de manera definitiva y transparente una investigación interna impulsada por la administración Trump.

La transición en la Fed se da en un momento clave para la economía estadounidense, con mercados atentos a la futura ruta de tasas, la inflación y la relación entre la Casa Blanca y el banco central.

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