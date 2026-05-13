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Bomberos rescatan a mujer atrapada tras fuerte accidente en tramo Playa del Carmen-Tulum

Bomberos con el apoyo de Protección Civil rescataron a la víctima entre los fierros del coche en donde se encontraba al momento del choque.

Por Gustavo Escalante

13 de may de 2026

1 min

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El impacto presuntamente por alcance entre un vehículo particular y una camionera transportadora turística
El impacto presuntamente por alcance entre un vehículo particular y una camionera transportadora turística / Especial

Una mujer fue rescata por los cuerpos de emergencia de Playa del Carmen al quedar entre los fierros retorcidos del vehículo, luego de un accidente automovilístico sobre la carretera federal, tramo Playa del Carmen-Tulum.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los hechos ocurrieron cerca del puente de Calizas Industriales del Carmen (Calica) sobre la carretera federal donde se registró el impacto presuntamente por alcance entre un vehículo particular y una camionera transportadora turística con el número económico 72-RC-1Z.

Paramédicos atendieron al lesionado en el lugar del accidente.

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Minutos después del accidente arribaron los cuerpos de emergencia de Playa del Carmen, al arribar los elementos de bomberos con el apoyo de Protección Civil rescataron a la víctima entre los fierros.

En tanto que los paramédicos lo subieron a una camilla y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica inmediata debido a su grave estado de salud. En la escena asistió la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar las diligencias correspondientes y poder determinar las causas de este aparato accidente.

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