Bomberos rescatan a mujer atrapada tras fuerte accidente en tramo Playa del Carmen-Tulum

Una mujer fue rescata por los cuerpos de emergencia de Playa del Carmen al quedar entre los fierros retorcidos del vehículo, luego de un accidente automovilístico sobre la carretera federal, tramo Playa del Carmen-Tulum.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, los hechos ocurrieron cerca del puente de Calizas Industriales del Carmen (Calica) sobre la carretera federal donde se registró el impacto presuntamente por alcance entre un vehículo particular y una camionera transportadora turística con el número económico 72-RC-1Z.

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Debido al fuerte viento el vehículo particular terminó sobre la maleza a un costado del carril federal lado derecho de Sur a Norte, por desgracia una mujer quedó atrapada en el vehículo.

Minutos después del accidente arribaron los cuerpos de emergencia de Playa del Carmen, al arribar los elementos de bomberos con el apoyo de Protección Civil rescataron a la víctima entre los fierros.

En tanto que los paramédicos lo subieron a una camilla y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica inmediata debido a su grave estado de salud. En la escena asistió la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar las diligencias correspondientes y poder determinar las causas de este aparato accidente.