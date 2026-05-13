Campeche abre dos investigaciones por amenazas de tiroteo en escuelas

En el estado de Campeche ya se iniciaron dos carpetas de investigación por las amenazas de tiroteos en escuelas de la Entidad.

La titular de la Secretaría de Gobierno, Elisa Hernández Romero, destacó que continúan las pesquisas y habrá castigos para quienes promuevan este tipo de acciones.

Noticia Destacada Retos virales generan amenazas y ausentismo escolar en Campeche

Recordó que estos retos provienen de los Estados Unidos y que es importante que entre las familias campechanas haya comunicación entre padres e hijos para evitar cualquier afectación.

Incluso realizó un llamado a las fuerzas políticas a no usar estos temas como “bandera”, pues es algo delicado y lo importante es evitar una escalada en la violencia del Estado.