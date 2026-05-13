Choque por alcance en Campeche deja daños materiales

Daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un hecho de tránsito registrado en el barrio de San Román, luego de que el conductor de un vehículo realizara su alto para respetar el paso peatonal y fuera impactado por alcance por otra unidad compacta.

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El percance ocurrió sobre la avenida López Mateos entre la calle Justo Sierra, donde el guiador de un automóvil disminuyó su velocidad y se detuvo en el cruce para permitir el paso de peatones; sin embargo, el conductor de un vehículo compacto no logró percatarse de la maniobra y terminó colisionando contra la parte izquierda trasera de la unidad.

Tras el choque, ambas unidades permanecieron sobre la vialidad mientras los involucrados dialogaban. A pesar del golpe, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.