Fin de ciclo escolar en Campeche aun está por definirse

El Secretario de Educación del Estado dejó entrever que el calendario escolar vigente podría sufrir modificaciones, pese a que se había acordado concluir las clases el 15 de julio y finalizar el periodo vacacional el 31 de agosto.

Durante declaraciones recientes, el funcionario recordó que el Poder Ejecutivo tiene la facultad legal para realizar ajustes en el ciclo escolar, como sucedió en el estado de Yucatán, donde se aplicaron cambios por condiciones específicas.

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Aunque evitó profundizar en detalles, señaló que será necesario reunir a todo el sector escolar —docentes, directivos y autoridades educativas— para decidir si se mantiene el calendario actual o se aprueban modificaciones.

La posibilidad de un ajuste genera expectativa entre padres de familia, estudiantes y maestros, quienes se mantienen atentos a las decisiones oficiales, ya que cualquier cambio impactaría en la organización académica, la planeación de actividades escolares y el periodo vacacional.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre la fecha definitiva de cierre del ciclo escolar, pero la declaración del Secretario de Educación abre la puerta a un escenario de flexibilidad administrativa en Campeche.