Piden barrera de contención para reactivar viviendas en “El Tamarindo”, Campeche

La construcción de una barrera de contención para evitar inundaciones en colonias aledañas y el inicio de operaciones del Acueducto de Hobomó son los temas clave que solicita el Ayuntamiento de Campeche para la reactivación de las viviendas en el fraccionamiento “El Tamarindo”.

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La directora de la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda de Campeche (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, destacó que, con la atención a estas peticiones, ya no debería haber más complicaciones en la edificación de 303 nuevos hogares. Cabe recordar que la obra fue clausurada el pasado 22 de abril por el municipio al no contar con la licencia de construcción, lo que generó afectaciones a decenas de trabajadores.

En reuniones

Peña Abreu explicó que continúan las mesas de trabajo con el municipio para atender las solicitudes, contando incluso con la presencia del director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras.

“En la cuestión del agua, estamos revisando el proyecto de Hobomó, los trámites correspondientes con la CFE y los permisos para la edificación. Una vez que se apruebe, se liberará la parte de construcción”, explicó la funcionaria. De acuerdo con el ayuntamiento, una vez que estos temas técnicos queden solucionados, se otorgará formalmente la licencia de construcción.

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