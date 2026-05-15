Claudia Sheinbaum inaugura la Planta Pasteurizadora de Campeche

A escasos minutos de que llegue al Estado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios, productores e integrantes de la avanzada del gobierno federal hicieron su arribo a la Planta Pasteurizadora de la Entidad.

Noticia Destacada Protesta de maestros empaña celebración del Día del Maestro en Campeche

Desde las seis de la mañana comenzó el movimiento en el Parque Industrial, para ultimar los detalles del primer acto público de la mandataria federal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizará este viernes una gira de trabajo por el estado de Campeche como parte de las actividades federales enfocadas en infraestructura, desarrollo industrial y programas estratégicos para el sureste del país