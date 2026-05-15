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Claudia Sheinbaum inaugura la Planta Pasteurizadora de Campeche

La presidenta Claudia Sheinbaum arribará a la Planta Pasteurizadora, donde desde temprano se preparan los detalles de su primera actividad pública en el Estado.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Planta Pasteurizadora, escenario del primer acto presidencial

A escasos minutos de que llegue al Estado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios, productores e integrantes de la avanzada del gobierno federal hicieron su arribo a la Planta Pasteurizadora de la Entidad.

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