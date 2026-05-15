Rutas del Va y Ven para llegar al nuevo Hospital O’Horán de Mérida

A partir de este lunes 18 de mayo el nuevo Hospital Agustín O'Horán de Mérida entrará en operaciones, y al formar parte del IMSS-Bienestar, ofrecerá atención gratuita a personas que no tengan seguridad social.

El domingo 17 de mayo el nuevo hospital, que es considerado el más grande del Sureste y Centroamérica, será inaugurado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más allá del tamaño de sus instalaciones, el nuevo O’Horán busca aliviar una presión histórica sobre el sistema público de salud en la región.

Para miles de familias yucatecas, la apertura del nuevo O’Horán significa la expectativa de una atención médica más cercana, moderna y menos precaria; para el gobierno federal, se trata de una de las vitrinas más visibles de su apuesta por centralizar y fortalecer el sistema público de salud en el país.

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¿Dónde se encuentra el Nuevo Hospital O'Horán?

El edificio del nuevo Hospital O'Horán se encuentra asentado a un costado del Materno Infantil y cerca del hospital de la Amistad Corea-México, al sur de Mérida.

Esta nueva infraestructura se ubica en las inmediaciones del periférico de la ciudad, en un nuevo polígono de desarrollo.

Esta obra será el primer hospital en Yucatán bajo el modelo IMSS-Bienestar, que garantizará atención médica gratuita y de calidad para miles de familias yucatecas, fortaleciendo la infraestructura de salud en el marco del Renacimiento Maya.

Rutas Va y Ven al nuevo Hospital O'Horán

Quienes necesiten trasladarse al nuevo Hospital Agustín O’Horán de Mérida pueden utilizar distintas rutas del sistema “Va y Ven”.

Una de las principales opciones es la ruta R6 60 Penal, cuyo paradero se encuentra sobre la calle 58, entre las calles 67 y 69 del Centro Histórico de Mérida.

Otra alternativa es la ruta R406, que conecta las zonas de Xmatkuil, Dzununcán y Hospitales Sur, facilitando el acceso hacia el complejo hospitalario.

Asimismo, los usuarios pueden optar por la ruta R100 02 del Circuito Periférico Interior, la cual también tiene paso cercano al nuevo nosocomio.

Nuevo Hospital O'Horán: nuevas áreas

El nuevo hospital contará con 667 camas y 83 especialidades médicas, entre ellas pediatría, cardiología y urología.

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Asimismo, dispondrá del tomógrafo de mayor resolución del país y un angiógrafo de alta complejidad, equipos médicos que harán posible ofrecer diagnósticos y tratamientos de última generación a la población.

Este proyecto contempla nuevas clínicas, como la de la mujer, la de labio y paladar hendido, la de cuidados paliativos y la de heridas; al igual que 16 quirófanos, 62 consultorios en consulta externa y otros 20 en sus clínicas.

También contará con áreas de terapia intensiva en pediatría, neonatos, adultos y obstetricia, así como amplios espacios de estacionamiento y helipuerto para atender emergencias con apoyo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese marco, se informó que, como parte del equipamiento, el nuevo O’Horán contará con equipos de alta especialidad, tales como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, radiografía, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densitómetro y mastógrafo con tomosíntesis.