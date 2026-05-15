Conductora derriba un poste en la avenida Ramón Espínola de Campeche

Una conductora terminó protagonizando un aparatoso accidente vial luego de perder el control de su camioneta y estrellarse contra un poste de madera, el cual derribó parcialmente, quedando colgado sobre la avenida Ramón Espínola Blanco.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora circulaba a exceso de velocidad y sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que perdiera el control de la unidad en el cruce de la Ramón Espinola Blanco entre calle Palo de Tinte del fraccionamiento Bosque Real.

Ante esto la unidad se proyectó violentamente contra la estructura, generando daños materiales de consideración y riesgo para automovilistas que transitaban por la zona.

Al lugar acudieron agentes de la policía quienes realizaron el abanderamiento para evitar otro percance, mientras el hecho fue turnado ante el ministerio público para el deslinde de responsabilidades correspondientes.