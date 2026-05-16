Claudia Sheinbaum cumple promesa a Campeche: Así operará la nueva Planta Pasteurizadora de Leche

Con una inversión cercana a los 130 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró en Campeche la Planta Pasteurizadora de Leche más moderna en todo el sureste del país. Esta infraestructura beneficiará directamente a 877 productores locales y a más de 200 mil personas de la región.

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La mandataria federal llegó con anticipación al Parque Industrial Bicentenario para realizar un recorrido por las instalaciones, donde revisó el primer lote del producto formalmente industrializado y preparado para su comercialización. Esta obra forma parte del Plan Campeche, una estrategia integral que contempla una inversión total de mil 200 millones de pesos y que busca alcanzar la autosuficiencia alimentaria en la región.

Ante más de un centenar de productores de todo el estado, Sheinbaum reafirmó que esta planta es única en su tipo en América Latina. Cuenta con la capacidad para procesar hasta 100 mil litros diarios de leche —lo que equivale a 30.2 millones de litros al año— provenientes de productores de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, distribuidos a través de 9 centros de acopio.

La planta procesará hasta 100 mil litros de leche diarios provenientes de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

"Entre todos armamos este proyecto en apoyo a los productores de leche. Se les entregaron los insumos, se produce la leche y se les compra a 11.50 pesos el litro, garantizando un precio justo con el que se puede vivir adecuadamente. No solamente se produce alimento para la niñez de México, sino que se genera bienestar para el campo", destacó la presidenta.

Esta obra cumple con el compromiso número 67 del Gobierno de México y abona a la meta del programa Leche para el Bienestar, que proyecta atender a 10 millones de derechohabientes en zonas de alta marginación para el año 2030. Además, integra a toda la cadena productiva y dignifica el trabajo de los ganaderos locales mediante precios de garantía.

El proyecto generará 450 empleos directos y cuenta con un sistema ecológico para tratar 200 mil litros de agua. / Especial

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, destacó que desde 1985 no se construía ni renovaba una planta de estas características en el país. Añadió que el proyecto generará 450 empleos directos e incluye un fuerte componente ambiental: tratará más de 200 mil litros de agua e integrará planes de energía renovable.

Finalmente, la gobernadora Layda Sansores San Román reconoció el firme interés de la federación en el desarrollo del estado, señalando que la puesta en marcha de esta planta no sólo asegura el suministro regional, sino que abre las puertas para pensar en la exportación a futuro.

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JGH