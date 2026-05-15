Toma fatal decisión en Escárcega: Hallan sin vida a hombre que padecía una enfermedad avanzada

Un hombre de 76 años, identificado bajo las iniciales C.A.D., terminó con su existencia la mañana de este viernes al interior de su vivienda en la comunidad de División del Norte, donde vivía solo. Trascendió de manera extraoficial que el adulto mayor habría tomado esta fatal decisión debido a que padecía una avanzada enfermedad.

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Los hechos se suscitaron en las primeras horas del día, cuando vecinos del lugar se percataron de que el septuagenario no salía de su predio. La situación les pareció sospechosa, ya que el hombre solía mantener una rutina diaria, por lo que inicialmente pensaron que podría estar guardando reposo en cama debido a sus problemas de salud.

Ante la inquietud, los lugareños decidieron ingresar al inmueble para verificar el estado del adulto mayor; sin embargo, al entrar a la vivienda, descubrieron la trágica escena y constataron que el cuerpo ya no contaba con signos vitales.

De inmediato se dio parte a las autoridades, arribando en primera instancia elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de acordonar el área para preservar el lugar de los hechos.

Posteriormente, personal de la Vicefiscalía Regional del Estado y del Servicio Médico Forense se trasladó al sitio para realizar el levantamiento de evidencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro de la dependencia judicial, donde se llevarán a cabo los trámites correspondientes de ley.

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JGH