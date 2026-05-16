Ataque armado en Nunkiní, Calkiní, deja un lesionado y un detenido

Un ataque armado perpetrado por motosicarios en la junta municipal de Nunkiní, Calkiní, dejó como saldo a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en plena vía pública. Los agresores lograron darse a la fuga tras el atentado, lo que generó una fuerte movilización policiaca en la zona.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del viernes 15 de mayo de 2026, cuando se interrumpió la tranquilidad de los vecinos de la calle 20 por 22 de la colonia San Isidro. La víctima caminaba por el lugar cuando fue alcanzada por los tripulantes de una motocicleta, quienes le dispararon a corta distancia en al menos dos ocasiones para luego huir con rumbo desconocido.

Al escuchar las detonaciones, los colonos salieron de sus viviendas y auxiliaron al herido, quien presentaba lesiones sangrantes, al tiempo que daban aviso a sus familiares y a las corporaciones de emergencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio; sin embargo, ante la demora de los paramédicos, los familiares de la víctima decidieron subir al lesionado a un vehículo particular Ford Fiesta para trasladarlo de urgencia al hospital IMSS-Bienestar. Una patrulla municipal alcanzó el automóvil en el trayecto y lo escoltó hasta el nosocomio para agilizar su ingreso médico.

Al llegar al hospital, las autoridades se entrevistaron con el conductor del vehículo compacto y familiar del herido. Al percatarse de que conducía en estado de ebriedad, los agentes procedieron a asegurar la unidad y a detener al chofer para trasladarlo a los separos de la corporación.

Mientras tanto, el área del ataque en Nunkiní fue acordonada por la policía. Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y llevó a cabo el levantamiento de dos casquillos percutidos. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, así como la identidad de los atacantes.

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