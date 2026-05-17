Ola de calor ponen en riesgo a albañiles en Campeche

En lo que va de mayo, la temperatura máxima registrada en el Estado fue de 47 grados en la localidad de Noh-Yaxché, municipio de Campeche, cifra que superó en 1.9 grados el promedio máximo estatal de 45.1 grados.

Ante este panorama y las alertas de que las altas temperaturas continuarán, el sector de los alarifes es uno de los más expuestos a los rayos solares debido al tipo de trabajo, las largas jornadas de construcción y otros factores.

Debido a lo anterior, el Sindicato de la Industria de la Construcción en Campeche, dirigido por Marco Antonio Sánchez Abnal, precisó que durante esta temporada no es posible realizar cambios significativos en el sistema de trabajo de los albañiles, aunque sí algunos ajustes para prevenir afectaciones a su salud.

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La Dirección Local Campeche de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que además de Noh-Yaxché, otros puntos donde se han registrado altas temperaturas son las estaciones climatológicas de Candelaria (46 grados), Campeche UAC (45), Hecelchakán (45) y Sabancuy (45).

Entre las propuestas del sindicato está la de permitir el ingreso más temprano a las labores, desde antes de las 07:00 de la mañana, para evitar los horarios más fuertes del sol, así como contar con puntos de hidratación para los obreros.

Noh-Yaxché registra récord de 47 grados en mayo / ALex Pech

Destacó que lo mencionado es una costumbre que han adoptado algunos “profesionales de la cuchara”, quienes incluso inician labores a las 05:00 de la mañana para aprovechar las primeras horas del día.

Respecto a los puntos de hidratación, urgió a las empresas constructoras a dotar de agua a sus trabajadores y tiempos de descanso para evitar afectaciones, sobre todo por el tipo de trabajo, prácticamente jornadas de ocho horas expuestos al sol.

Cabe recordar que el sindicato tiene afiliados a 900 personas, desde los ayudantes o “chalanes” hasta los llamados “maestros”.