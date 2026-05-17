Planta Pasteurizadora de Campeche beneficiará a 800 productores de forma inicial

Serán 800 productores los primeros beneficiados con la Planta Pasteurizadora de Leche inaugurada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que venderá su producción al Centro de Acopio de Melchor Ocampo y otros cuatro en el resto del Estado.

El número podría crecer pues el beneficio no se limitará a los ganaderos contemplados en el Plan Campeche, ya que puede escalar a cada uno de los productores campechanos y de la región.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado (SDA), Roxana Rivera Peña, explicó que la compra del alimento está avanzando de forma rápida, al grado que ya contemplan, junto con la Federación, hacer una ampliación al centro de acopio.

Noticia Destacada Campeche celebra beca “Gertrudis Bocanegra” para universitarios

En cuanto a la Planta Pasteurizadora, cuando esté operando al cien por ciento tendrá la capacidad de procesar hasta 100 mil litros diarios de leche y el líquido será transportado por pipas hasta la capital campechana, provenientes de mil productores entre las entidades de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, a través de nueve centros de acopio.

En el Estado existen cinco centros de acopio: Melchor Ocampo, Escárcega, Palizada, Valle del Yohaltún y Candelaria, donde se paga un precio de garantía de 11.5 pesos por litro a los productores.

La titular de la SDA destacó que, en esta primera etapa de operaciones, la Planta Pasteurizadora ya inició con el proceso de envasado de presentaciones de un litro y medio litro, en beneficio del consumo interno como primera etapa, para que posteriormente se beneficie a entidades como Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.