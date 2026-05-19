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Se incendia bodega de la presidenta de Sabancuy; acusan ataque político y cierran “Las Pozas" al público

Un incendio destruyó una bodega de herramientas de la presidenta de Sabancuy, Angélica Herrera, quien aseguró que el fuego fue provocado.

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz Rivero

19 de may de 2026

2 min

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Fuego consume propiedad de presidenta de Sabancuy; pérdidas fueron totales
Fuego consume propiedad de presidenta de Sabancuy; pérdidas fueron totales / Pedro Díaz Rivero

Una bodega de herramientas ubicada en una propiedad de la presidenta de la junta municipal de Sabancuy, Angélica Herrera Canul, fue consumida en su totalidad por un fuerte incendio registrado la tarde de este martes. Tras el siniestro, que dejó cuantiosas pérdidas materiales, la funcionaria realizó una transmisión en redes sociales donde aseguró que el fuego fue provocado por cuestiones políticas.

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El incidente comenzó alrededor de las 13:00 horas, cuando vecinos de la periferia detectaron una densa columna de humo en la zona conocida como "Las Pozas", sitio donde la alcaldesa tiene sus terrenos, por lo que de inmediato le dieron aviso sobre la situación en su propiedad.

Herrera Canul arribó de manera inmediata al lugar junto con una cuadrilla de Protección Civil local, cuyos elementos intentaron sofocar las llamas con el apoyo de una pipa de agua; sin embargo, debido a las altas temperaturas y al material inflamable, el fuego tomó fuerza rápidamente y las llamaradas alcanzaron varios metros de altura, imposibilitando rescatar los artículos.

Dentro del inmueble siniestrado se quemaron por completo revolvedoras, motosierras, podadoras y diversas herramientas de valor.

Cabe señalar que el predio "Las Pozas" cuenta con varios cuerpos de agua clara y palapas, un espacio que la presidenta municipal solía abrir de forma gratuita para el esparcimiento de los pobladores. No obstante, ante lo sucedido, la funcionaria anunció de manera tajante que cerrará el acceso definitivo a particulares, argumentando que en ocasiones pasadas también le habían provocado daños a su patrimonio y que esta vez la situación escaló a un atentado directo.

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JGH

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