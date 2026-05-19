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Campeche / Sucesos

Elemento ministerial se dispara accidentalmente durante cateo antidrogas en Campeche

Un elemento ministerial resultó lesionado en la mano tras un disparo accidental durante un cateo antidrogas en Siglo XXIII, Campeche.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de may de 2026

1 min

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Agente ministerial resulta herido en operativo antidrogas en Siglo XXIII
Agente ministerial resulta herido en operativo antidrogas en Siglo XXIII / Dismar Herrera

Un agente de la Policía Ministerial resultó lesionado en una de sus manos tras accionarse de manera presuntamente accidental su propia arma de cargo, esto mientras participaba en un operativo contra el narcomenudeo en un predio de la unidad habitacional Siglo XXIII. El incidente movilizó a diversas corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron cuando el elemento ministerial formaba parte de una comitiva que ejecutaba una orden de cateo vinculada a presuntos delitos contra la salud. Al momento de ingresar al inmueble para realizar la inspección correspondiente, se detonó el arma de fuego que portaba, causándole la herida.

A pesar del percance y de la atención prehospitalaria brindada al oficial herido, la diligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) no fue suspendida. Las acciones legales continuaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad que resguardó los alrededores del sector para asegurar el perímetro.

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JGH

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