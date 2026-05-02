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Sello Maya arrancará en agosto para proteger artesanías de Campeche contra competencia industrial

El Sello Maya comenzará en agosto de 2026 para proteger las artesanías de Campeche y la región, garantizando su origen y frenando la competencia industrial.

David Vázquez

Por David Vázquez

2 de may de 2026

1 min

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Se incendia palapa de parador turístico en Halachó.
Se incendia palapa de parador turístico en Halachó. / Por Esto!

Será hasta el mes de agosto cuando se lance el “Sello Maya” en beneficio de los mil 400 artesanos del Estado y de otras entidades de la región, quienes encuentran condiciones desfavorables para colocar sus productos en el mercado ante la competencia industrial que se apropia de sus creaciones.

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El Instituto Estatal Para el Fomento de las Actividades Artesanales en Campeche, Inefaac, destacó que están en la etapa de finiquitar las reglas de operación para que el “distintivo” comience a funcionar en el mes ocho de 2026, evitando con esto temas relacionados con el “robo de identidad cultural”.

Cabe señalar, de acuerdo con datos del director del Inefaac, Luis Daniel Rodríguez Muñoz, que en el Estado de los mil 400 artesanos, el sector femenino domina el sector con un promedio de mil 218 productoras. El resto, 182, son hombres inmersos en la actividad económica.

Distintivo

De acuerdo con los lineamientos del “Sello Maya”, su principal función será que, quienes adquieran artesanías de Campeche y de estados como Quintana Roo y Yucatán, entre otros, tengan la seguridad de que las piezas están elaboradas a mano por artesanos mayas, con lo que también se asegura la calidad y el origen cultural.

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