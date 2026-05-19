Defensa del maíz nativo en Hopelchén: Así se vivió la feria que premió a la mazorca más grande

Con gran éxito se realizó la Feria de la Semilla "Milpa para la Vida", espacio donde 12 grupos de productores expusieron y comercializaron granos nativos como una estrategia de defensa y conservación de la riqueza genética ancestral, de cara al ciclo de siembra primavera-verano 2026.

Noticia Destacada Empleados de la junta municipal de Bécal levantan huelga tras promesa de pago de quincenas

El evento, impulsado por Heifer International México, tuvo como sede el auditorio Ua Taan Kaaj de la cabecera municipal. El objetivo principal fue facilitar el intercambio y la venta de semillas criollas entre campesinos, promoviendo el uso de variedades nativas frente al avance de las semillas híbridas o modificadas que ganan terreno en la región.

Alán Alberto Uc Chan, responsable de zona del proyecto Milpa para la Vida, señaló que mediante esta actividad las comunidades y productores indígenas mayas se unieron firmemente para rescatar el maíz criollo, del cual existe una gran diversidad en la región de Los Chenes.

Campesinos mayas buscan preservar semillas nativas ante avance de híbridas. / Mauriel Koh

Durante el recorrido por los stands se constató una excelente respuesta por parte de productores procedentes de localidades como Xcalot Akal, San Antonio Yaxché, Bolonchén de Rejón, San Francisco Suc Tuc, Chunchintok y la propia cabecera de Hopelchén. Además del maíz criollo, cuyo precio promedio se fijó en 35 pesos por kilogramo, los asistentes adquirieron productos agroecológicos procesados como miel, pepita de calabaza y diversos cítricos.

Como parte del programa formativo, ingenieros agrónomos impartieron ponencias enfocadas en la conservación de granos nativos, el manejo sustentable de los suelos y técnicas de cultivo para incrementar el rendimiento de las variedades locales. Asimismo, participaron beneficiarios del programa Sembrando Vida, quienes exhibieron cosechas de calabaza, pepino, jamaica y limón.

Participaron comunidades de Los Chenes y grupos de Sembrando Vida. / Mauriel Koh

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el concurso de la mazorca criolla más grande. El primer lugar lo obtuvo don Leonardo Poot Pech, de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, con una pieza que alcanzó los 19.2 centímetros; el segundo puesto fue para don José Gaspar Cauich Cauich, de Xcalot Akal, con una mazorca de 19 centímetros. Ambos productores fueron galardonados con herramientas e insumos para el trabajo en el campo.

Finalmente, alumnos de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén, Iteshop, sumaron valor al evento con la presentación de 18 variedades de semillas nativas que han recolectado mediante trabajos de campo en el municipio chenero.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH